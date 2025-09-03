حماس: تصريحات سموتريتش تكشف نهج حكومة الاحتلال الفاشية وسياستها الاستيطانية

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الحكيم حنيني، أن التصريحات العدوانية للوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية تمثل دليلاً على نهج الحكومة الفاشية الاستيطانية التي ترتكب الإبادة في غزة وتسعى لفرض الضم والتهجير في الضفة الغربية.

وأشار حنيني في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية لن تحقق له الأمن المزعوم، وإنما ستقوده إلى مزيد من التحدي والمواجهة، مؤكداً أن لا مستقبل لمحتل غاصب على أرض فلسطين مهما تصاعد بطشه وعدوانه.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً ومتمسكاً بثوابته وحقوقه التاريخية، موضحاً أن محاولات الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض أو إلغاء حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس لن تنجح.

ودعا حنيني الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية، والوقوف بحزم في وجه السياسات الاستعمارية التي تتجاهل القوانين والأعراف الدولية، وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين