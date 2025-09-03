قصفٌ متواصل ومجازر داميَّة... أبرز تطورات حرب الإبادة الجماعيَّة في قطاع غزة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ698 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 113 شهيدًا و 304 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 33 شهيدًا و 141 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,339 شهيدًا وأكثر من 17,070 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة من بينهم 1 طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 367 حالة وفاة، من ضمنهم 131 طفلًا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,615 شهيدًا و 49,204 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 63,746 شهيدًا و 161,245 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

استشهد الشاب وليد إبراهيم أبو الروس (24 عاماً)، مساء اليوم، جراء قصف إسرائيلي على منطقة الحكر بدير البلح.

وارتقى 5 مواطنين، جراء استهداف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في حارة القساطنة في مخيم المغازي وسط القطاع عرف منهم: عمر زعيتر، محمد ريان، محمد خريس، جهاد خريس.

وارتقى 10 شهداء إثر استهداف الاحتلال طالبي المساعدات في منطقة موراج شمال رفح جنوب القطاع.

واستشهد مواطن وأصيب عدد آخر جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على نقطة شحن في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، غارات مكثّفة شرق جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها على جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

واستشهد 3 مواطنين واصيب العشرات من منتظري المساعدات جنوب مدينة خانيونس، والشهداء هم: محمد محمود قشطة، وأمير السلك، وشهيد مجهول الهوية.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وعرف من الشهداء: حسن موسى قنديل، ولينا حسن موسى قنديل.

ارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف الاحتلال على حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وأفاد الإسعاف والطوارئ، بارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين في قصف الاحتلال سوق الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وارتقى 5 شهداء جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في سوق الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين في محيط حارة البردويل في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد الصحفي، مهندس البث "أيمن هنية" بقصف الاحتلال لمحيط المستشفى الأردني في غزة.

وارتقى 5 شهداء بينهم جنين، وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال شقة سكنية محيط ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد 3 مواطنين في استهداف طيران الاحتلال منزل يعود لعائلة السوافيري في حارة السُباط بحي الخرابة بجوار شارع الفواخير بحي الدرج في مدينة غزة.

وارتقى 10 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الجريسي في شارع النفق شمالي مدينة غزة.

وقال مدير الخدمات الطبية والطوارئ فارس عفانة إن طائرات الاحتلال تواصل إلقاء قنابل على عيادة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومحيطها، لإخراجها عن الخدمة وإحراقها، كما حدث في مستشفيات شمال القطاع.

وأعلن الدفاع المدني عن عدم تمكن طواقمه من الوصول إلى محيط عيادة الشيخ رضوان للسيطرة على الحرائق المندلع هناك، نظرًا لخطورة المنطقة واستمرار قوات الاحتلال في إلقاء القنابل الحارقة حتى اللحظة.

وفجّر الاحتلال روبوتات مفخخة لتدمير المنازل السكنية شرق بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

كما ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب محطة راضي غربي مخيم النصيرات.

المصدر / فلسطين أون لاين