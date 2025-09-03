الإبادة الجماعية في يومها الـ 698.. قصفٌ متواصل وقنابل حارقة تستهدف منازل المواطنين في غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ698 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,502 شهيدًا و 48,900 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 63,633 شهيدًا و 160,914 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 5 شهداء بينهم جنين، وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال شقة سكنية محيط ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد 3 مواطنين في استهداف طيران الاحتلال منزل يعود لعائلة السوافيري في حارة السُباط بحي الخرابة بجوار شارع الفواخير بحي الدرج في مدينة غزة.

وقال مدير الخدمات الطبية والطوارئ فارس عفانة إن طائرات الاحتلال تواصل إلقاء قنابل على عيادة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومحيطها، لإخراجها عن الخدمة وإحراقها، كما حدث في مستشفيات شمال القطاع.

وأعلن الدفاع المدني عن عدم تمكن طواقمه من الوصول إلى محيط عيادة الشيخ رضوان للسيطرة على الحرائق المندلع هناك، نظرًا لخطورة المنطقة واستمرار قوات الاحتلال في إلقاء القنابل الحارقة حتى اللحظة.

وفجّر الاحتلال روبوتات مفخخة لتدمير المنازل السكنية شرق بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

كما ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب محطة راضي غربي مخيم النصيرات.

المصدر / فلسطين أون لاين