فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سريع يعلن عن استهداف مواقع "إسرائيلية" بينها مبنى هيئة الأركان

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف أمامه أي هجوم

الإبادة الجماعية في يومها الـ 697.. عشرات الشُّهداء في مجازر الاحتلال الدَّامية على غزَّة

لهذا السبب.. نتنياهو يجمّد المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر

إيطاليا... عمَّال ميناء "جنوة" يهدِّدون بحصار البضائع "الإسرائيليَّة"

الاحتلال يستولي على 455 دونمًا من الأراضي شماليّ الضفة الغربية

الثَّوابتة: غزَّة على أعتاب "موت جماعيّ"... والمجتمع الدَّوليُّ يكتفي بالبيانات

الشُّوا لـ "فلسطين": الأوضاع في غزَّة خطيرةً والاحتلال يمنع إدخال المساعدات

بالأسماء.. جيش الاحتلال يفرج عن 9 أسرى من قطاع غزة

زيف: (إسرائيل) تواجه فشلًا داخليًا بينما "نبوءة السنوار" تتحقق في غزة

سريع يعلن عن استهداف مواقع "إسرائيلية" بينها مبنى هيئة الأركان

02 سبتمبر 2025 . الساعة 22:10 بتوقيت القدس
...
"القوات المسلحة" تعلن مهاجمة مواقع "إسرائيلية" بينها مبنى هيئة الأركان
وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ 5 عمليات عسكرية نوعية استهدفت مبنى هيئة أركان الاحتلال الإسرائيلي، ومحطة كهرباء الخضيرة، ومطار اللد في يافا المحتلة، وميناء أسدود، وسفينة "MSC ABY" في شمال البحر الأحمر، باستخدام عدد من الطائرات المسيرة وصاروخ مجنح.

وأكد المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان، أن سلاح الجو المسيّر نفّذ 4 عمليات بطائرات من نوع صماد 4، استهدفت الأولى مبنى هيئة الأركان في يافا، فيما استهدفت العمليات الثلاث الأخرى، محطة كهرباء الخضيرة، ومطار اللد، وميناء أسدود، مؤكداً إصابة جميع الأهداف بنجاح.

كما نفذ سلاح الجو والقوة الصاروخية عملية مشتركة ضد السفينة "MSC ABY" لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالعدو الإسرائيلي، باستخدام طائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح، وتمت إصابتها بشكل مباشر.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن هذه العمليات تأتي في إطار استمرار دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنه، مشيرة إلى أن العمليات تجري انتقاماً لجرائم الإبادة الجماعية وتجويع المدنيين التي يرتكبها العدو الإسرائيلي.

#غزة #اليمن #صنعاء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة