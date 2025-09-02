ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف أمامه أي هجوم

وكالات/ فلسطين أون لاين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "غير مقبول"، داعيًا واشنطن إلى التراجع عن هذه الخطوة.

وأكد ماكرون، في تصريحات صحفية، أن الاعتراف بدولة فلسطين لن يوقفه أي هجوم أو محاولات لضم الأراضي، مشيرًا إلى أنه اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على المشاركة معًا في رئاسة مؤتمر خاص بحل الدولتين سيعقد في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأضاف أن هدف المؤتمر هو حشد دعم دولي لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وشدد ماكرون على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار دائم، والإفراج عن جميع المحتجزين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إضافة إلى نشر قوة استقرار هناك.