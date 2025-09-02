الدفاع المدني بغزَّة يحذر من التداعيات الإنسانيَّة الخطيرة للنزوح القسري

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني من التداعيات الإنسانية الخطيرة للنزوح القسري للأهالي الذي يسعى الاحتلال لتنفيذه بحق مليون ونصف فلسطيني في محافظتي غزة والشمال.

وقال الدفاع المدني في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يعمل على إجبار مليون ونصف فلسطيني على الإخلاء من محافظتي غزة والشمال، وإجبارهم على النزوح القسري لمناطق وسط وجنوب القطاع، لا تتجاوز مساحتها 12% من مساحة القطاع، مدعياً أنها إنسانية.

وأكد أنَّ تدمير الاحتلال أكثر من 85% من منازل المواطنين والبنى التحتية في منطقتي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، فيما تعرضت مناطق الزيتون والصبرة وجباليا، وجباليا النزلة والبلد شمالاً لدمار بنسبة فاقت 70%.

ونوَّه الدفاع المدني إلى أن تقارير المنظمات الدولية والأممية أكدت أن "المنطقة الإنسانية" التي يطالب جيش الاحتلال المواطنين بالنزوح إليها لا تتجاوز 12% من إجمالي مساحة قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن سكان قطاع غزة يجبرون مرارًا وتكرارًا على ترك منازلهم وسط قصف متواصل وأوامر تهجير تصدرها "إسرائيل".

وشددت "الأونروا" على ضرورة إعادة فتح منافذ المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن القطاع، لضمان وصول الدعم للمحتاجين ومواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.



وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة "الإسرائيلية" 63 ألفا و557 شهيدًا و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.



المصدر / فلسطين أون لاين