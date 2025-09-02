فلسطين أون لاين

02 سبتمبر 2025 . الساعة 11:39 بتوقيت القدس
بلدية غزة تحذّر من غرق مناطق في شمال وجنوب المدينة بمياه الصرف الصحي

حذّرت بلدية غزة من خطورة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه في منطقة المنارة ومحيط بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة، ومنع طواقم البلدية من الوصول إلى هذه المرافق وتشغيلها بسبب خطورة الأوضاع في المنطقة.

وأكّدت البلدية أن عدم تمكّن طواقمها من الوصول إلى محطة الصرف الصحي رقم (5) المعروفة باسم "محطة البقارة" ومحطة 7B شرق حي الزيتون جنوب المدينة، وتشغيلهم قد يؤدي إلى طفحها وغرق المنازل في المنطقة إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وتصعيده هناك.

وأوضحت، أنَّ أن عدم تشغيل محطة تصريف مياه بركة الشيخ رضوان قد يتسبّب في ارتفاع منسوب المياه فيها وحدوث طفح في حال هطول الأمطار واستمرار تدفّق المياه العادمة إلى البركة، مما يهدّد بتفاقم الكارثة الصحية والبيئية في المنطقة وعموم المدينة.

وناشدت بلدية غزة المنظمات الدولية ضرورة التدخل العاجل لتمكين طواقم البلدية من الوصول إلى هذه المرافق وتشغيلها، وتوفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة للبلدية، منعًا لطفح مياه الصرف الصحي وتفاقم الكارثة الصحية والبيئية في المدينة.

