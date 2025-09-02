فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اقتحامات متواصلة واعتقالاتٌ واسعة في الضفة الغربية

بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين وفرض "عقوبات صارمة" على "إسرائيل"

7 إصابات برصاص الاحتلال جنوبي طوباس

تحت نار الإبادة.. أهالي غزة يتشبثون بمنازلهم ومناطق سكنهم

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 2 سبتمبر 2025

"كمائن الليل".. المقاومة تزرع الرعب في صفوف جنود الاحتلال

نتنياهو يتجاهل "صفقة الوسطاء" ويواصل إبادة غزة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 2 سبتمبر 2025

الإبادة الجماعية في يومها الـ 697.. عشرات الشُّهداء في مجازر الاحتلال الدَّامية على غزَّة

آخر التطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعية على غزَّة تدخل يومها الـ 696

7 إصابات برصاص الاحتلال جنوبي طوباس

02 سبتمبر 2025 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
...
7 إصابات برصاص الاحتلال جنوبي طوباس

أصيب 7 مواطنين، بينهم 5 من عائلة واحدة، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الاثنين، في بلدة طمون جنوبي طوباس.

وأفادت وزارة الصحة، بأن 5 أفراد من عائلة واحدة وصلوا إلى مستشفى طوباس الحكومي، إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب المركبة التي كانوا يستقلونها خلال اقتحامها بلدة طمون، مشيرة إلى أن الأب أصيب بجروح خطيرة في الرأس، والأم بجروح متوسطة، وثلاثة أطفال بجروح طفيفة.

ومن جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابات نتيجة إطلاق الاحتلال النار صوب مركبة في البلدة، كما تعاملت مع مواطن (55 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الركبة خلال وجوده في منزله، ونقلته إلى المستشفى.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا بعد إصابته بالرصاص، دون أن تعرف هويته أو حالته الصحية.

وكانت وحدات خاصة قد تسللت إلى بلدة طمون، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية انطلقت من بوابة عاطوف شرق البلدة، وانتشرت بشكل مكثف في حي المشماس.

ولفتت مصادر محلية إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات خاصة للاحتلال في بلدة طمون، فيما تواصل قوات الاحتلال حصار منزل في المنطقة وتفتيش عدد آخر واقتحامها.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة