7 إصابات برصاص الاحتلال جنوبي طوباس

أصيب 7 مواطنين، بينهم 5 من عائلة واحدة، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الاثنين، في بلدة طمون جنوبي طوباس.

وأفادت وزارة الصحة، بأن 5 أفراد من عائلة واحدة وصلوا إلى مستشفى طوباس الحكومي، إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب المركبة التي كانوا يستقلونها خلال اقتحامها بلدة طمون، مشيرة إلى أن الأب أصيب بجروح خطيرة في الرأس، والأم بجروح متوسطة، وثلاثة أطفال بجروح طفيفة.

ومن جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابات نتيجة إطلاق الاحتلال النار صوب مركبة في البلدة، كما تعاملت مع مواطن (55 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الركبة خلال وجوده في منزله، ونقلته إلى المستشفى.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا بعد إصابته بالرصاص، دون أن تعرف هويته أو حالته الصحية.

وكانت وحدات خاصة قد تسللت إلى بلدة طمون، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية انطلقت من بوابة عاطوف شرق البلدة، وانتشرت بشكل مكثف في حي المشماس.

ولفتت مصادر محلية إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات خاصة للاحتلال في بلدة طمون، فيما تواصل قوات الاحتلال حصار منزل في المنطقة وتفتيش عدد آخر واقتحامها.

