"كمائن الليل".. المقاومة تزرع الرعب في صفوف جنود الاحتلال

غزة/ يحيى اليعقوبي

في وقت اعتقد جيش الاحتلال أن مقاومة غزة أنهكتها حروب النهار، كتب المقاومون فصلا جديدا من المباغتة، بنصب كمائن ليلية هجومية دقيقة، في رسالة للاحتلال بأن الليل لم يعد ستارا يوفر له الحماية والتفوق بواسطة الأنظمة التكنولوجية التي يستطيع خلالها اكتشاف الأهداف، أدخلت جيش الاحتلال في حالة تخبط ميداني كبير خلال الهجوم.

فعلى نحو مباغت أغارت مجموعة من كتائب القسام على قوات لجيش الاحتلال في محيط جامعة غزة بحي الزيتون جنوب المدينة وفجرت ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نامير" بعبوة أرضية شديدة الانفجار، وقالت وسائل إعلام عبرية إن الانفجار الذي وقع مساء 29 آب/ أغسطس 2025 أدى لإصابة سبعة جنود مع تكتيم كبير على تفاصيل الحادث والإحصائية النهائية للقتلى والمصابين.

وشهد حي الزيتون والصبرة ليلتها سلسلة عمليات للمقاومة فضلا عن حادث آخر وقع جنوب القطاع، بدأت بكمين هجومي قتل فيه جنود، وذلك وفقا لوسائل إعلام عبرية، والتي أكدت أن جيش الاحتلال فعل ما يعرف ببروتوكول هانيبال لقتل أي جنود قبل وقوعهم أسرى، وتعرضت مروحيات إجلاء لإطلاق نيران كثيف، وضجت المواقع العبرية بأخبار تتحدث عن فقدان أربعة جنود، قبل أن يعلن عن عودة الاتصال بهم.

وتعد هذه الكمائن الأربعة إضافة لهجوم فصيل قسامي قبل نحو أسبوعين تحولا في التكتيكات الهجومية للمقاومة، بتنفيذ الكمائن الليلية بخلاف ما هو معتاد من عملياتها خلال الحرب التي وقعت في النهار، ما يجعل جيش الاحتلال أمام تحدٍ جديد يفرض عليه توسيع الانتشار ويستنزف قواته طوال فترتي النهار والليل.

إرباك شديد

وفجر 20 آب/ أغسطس نفذ فصيل قسامي كمينا نوعيا جنوبي شرق خان يونس، حيث أغار نحو 16 مقاتلا من المقاومة على موقع تحصن به جيش الاحتلال، وأجهزوا خلاله على جنود داخل المباني من المسافة صفر، وفجروا عددا من الآليات وقنصوا قائد دبابة، واستهدفوا قوات الإسناد، قبل أن تظهر لقطات مسربة عبر وسائل إعلام عبرية انسحاب ما لا يقل عن عشرة مقاتلين بسلام من عين نفق، وبحالة هدوء.

وتكشف الكمائن الليلية، وفق المختص بالشأن الإسرائيلي أمين الحاج، حجم الإرباك الذي عاشه العسكر والساسة ومعهم الإعلام العبري هستيريا واضحة، واضطراب يمكن فهمه من زاويتين الأولى: مرتبط بقدرة المقاومة على تنفيذ الكمائن وبهذا التعقيد في ظروف ليلية بدون تكنولوجيا أو عتاد وداخل بيئة يعتقد جيش الاحتلال أنه يسيطر عليها بالكامل، والثانية متصلة بتكرار هذه العمليات ما يجعلها تتجاوز كونها فعل ميداني محدود لتتحول إلى رسائل استراتيجية بأن الاحتلال ليس محصنا وأن المقاومة قادرة على صناعة الفعل.

وقال الحاج لـ "فلسطين أون لاين": إن "الإعلام الإسرائيلي كان منقسما في تغطيته بين من يضخم الحدث بهدف الضغط وآخر يحاول التعتيم للحفاظ على صورة الإنجاز العسكري ويمارس التحريض، وهذا يؤكد أن الهستيريا لم تكن مجرد انفعال عابر، بل نتيجة إدراك أن مثل هذه الكمائن ستشكل ضربة كبيرة لهيبة الجيش وصورته".

أما عنصر المفاجأة، فرأى أن جيش الاحتلال فوجئ بالفعل لأنه لم يتوقع أن تتكرر هذه التكتيكات في ظرف زمني قصير وبأسلوب أكثر تعقيدا، ما يضعه أمام معضلة ميدانية حقيقية بالانتشار الواسع الذي يعني المزيد من الاستنزاف والمخاطر".

بدوره، قال الخبير العسكري اللبناني منير شحادة، إن "العملية في الزيتون اعتبرها جيش الاحتلال بأنها الأصعب منذ بدء المعركة، وأنها كانت مختلفة عن العمليات والكمائن خلال الحرب، وأن الملفت أن (إسرائيل) فقدت أربعة جنود وصرحت وسائل إعلام عبرية بتفعيل قانون "هانيبال" قبل الإعلان عن عودة الاتصال بهم، ما يعني أن هناك مساع للمقاومة بأسر الجنود".

ضربة قاسية

وأضاف "لم تعتد تقتصر العملية على استهداف الجنود وقتلهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح، بل أسر جنود ليضافوا للأسرى الموجودين سابقا، ولو حصل ستكون ضربة قاسية لجيش الاحتلال، وسيزيد الشرخ بين المؤسسة السياسية والعسكرية جراء قرار نتنياهو بعودة احتلال غزة، التي عارضها رئيس الأركان لأن عملية احتلال غزة ستؤدي إلى احتمال قتل من تبقى من أحياء من الأسرى وقتل الجنود واستنزاف الجيش.

ويعتقد شحادة أن جيش الاحتلال وضباطه وجنوده وقيادته أصبحوا متيقنين أن الحرب بغزة عبثا وهي تخاض لمصلحة نتنياهو، وأن الكمائن الأربعة التي حدثت بوقت متقارب جعل جيش الاحتلال في مأزق، وجعل الجنود ينهارون معنويا.

ومن ناحية أخرى تظهر الكمائن قدرة المقاومة على تملك مفاتيح الأرض والأنفاق، التي يعتقد جيش الاحتلال أن الأنفاق لا زالت فاعلة لدى المقاومة، فضلا عن حديث الاحتلال عن تنفيذ أعداد كبيرة من المقاومين للكمائن.

وعن انتقال المقاومة للكمائن الليلية، رأى أن في الكمين الليلي تكون الخسارة أكبر لجيش الاحتلال، وتكون المقاومة متمكنة أكثر ومتمركزة بأماكن مخفية يصعب اكتشافها، ويكون الجندي الإسرائيلي بحالة صدمة، وتكون المساندة في هذه الحالة بحالة حرجة، ولا تستطيع المساندة بشكل فعال.

ولفت إلى أن المقاومة بالفترة الأخيرة باتت تستدرج قوات الاحتلال لكمائن ليلية، وحينما تأتي قوات الإنقاذ تقوم باستهدافها، على بعد مسافة صفر وتستهدفها بالقذائف الصاروخية وتنتظر قدوم قوات الإسناد الإسرائيلية، وتقوم باستهدافها عوضا أنها في استهداف القوات بحي الزيتون أيضا استهدفت الطائرات.

كما أشار إلى أن الكمائن الليلية تتميز بأنها تربك وتفاجئ جيش الاحتلال، وتلحق به خسائر أكبر، خاصة أن وسائل إعلام عبرية تحدثت أن المقاومين استعملوا مناظير ليلية.

وتابع شحادة: "هذا يدلل على تطور عمليات المقاومة التي تقوم بها من ناحية تنفيذ الكمين والبقاء في أرضهم، وانتظار قوات المساندة والإخلاء، ويدل على شجاعة وقدرة لدى المقاومة".

وقال: "شيء مذهل أن ترى مقاوما يتواجد بالأنفاق والعقد القتالية منذ نحو عامين، رغم أنه علم أن أهله وجيرانه استشهدوا في غزة المدمرة والمجاعة تفتك بالنساء والأطفال، و(إسرائيل) تلقي آلاف الأطنان من القنابل فوق رأسه، ولا زال لديه الشجاعة ليخرج وينفذ كمائن، وهذا ما يحسب للمقاومة".

ورأى أن حرب غزة أثبتت بشكل كامل أن حرب العصابات والشوارع وقاتلة للجيوش، وهي مكلفة أكثر، ما جعلت دبابات الميركافا "توابيت نقالة" استطاعت المقاومة استهداف عدد كبير من الدبابات من المسافة صفر خلال الحرب، ووصل الأمر أن يخرج المقاوم ويقترب من الدبابة ويصعد عليها ويرمي حشوة شواظ بداخلها، ما جعل المقاومة تكبد الاحتلال خسائر فادحة.

المصدر / فلسطين أون لاين