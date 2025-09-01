تحذيرات من تفشّي فيروس مجهول في غزة وسط المجاعة

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش من تفشٍّ سريع لفيروس مجهول بين الأطفال والكبار في القطاع، مشيراً إلى أن الإصابات تتضاعف بثلاثة أضعاف يومياً، لا سيما داخل المستشفيات والمراكز الطبية المكتظة بالمرضى.

وأوضح أبو عفش أن أعراض الفيروس تشبه تلك التي ظهرت خلال جائحة كورونا، غير أن غياب أدوات الفحص والتحليل يحول دون التشخيص الدقيق، ما يضاعف من خطورة الوضع.

ولم يستبعد أبو عفش أن يؤدي تفشي الفيروس إلى سيناريو "وفيات جماعية للأطفال"، خاصة في ظل سوء التغذية الذي يضعف المناعة ويوفر بيئة خصبة لانتشار الأمراض. وقال: "نحن نتعامل مع هياكل عظمية تعاني من سوء التغذية، ومع موجة كبيرة من الفيروسات، والمجاعة انتقلت من شمال القطاع إلى جنوبه في خان يونس لغياب أي رعاية صحية أو غذائية للأطفال."

من جانبها، وصفت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تيس إنغرام، غزة بأنها "مقبرة للأطفال"، منددة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية التي دمّرت البنية التحتية الصحية، وأبقت الأطفال دون غذاء أو دواء مع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال خلال 24 ساعة الماضية جراء المجاعة وسوء التغذية، ما رفع حصيلة ضحايا الجوع إلى 348 شهيداً بينهم 127 طفلاً.

ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه سكان غزة مجاعة شديدة، فيما تعجز المؤسسات الطبية المنهكة عن توفير متطلبات الفحص والعلاج، مثل أجهزة الأكسجين والمحاليل الطبية والمختبرات، بعد أن خرجت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل.

وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ 63,557 شهيداً، و167 ألف مصاب، ونحو 10 آلاف مفقود تحت الركام، وسط مجاعة متسارعة تضرب مختلف محافظات القطاع.