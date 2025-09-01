فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

آخر التطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعية على غزَّة تدخل يومها الـ 696

سلوفينيا: غزة تخسر ما يقارب صفًا من الطلبة يوميًا بسبب القصف والتجويع

شرطة خان يونس تصدر تعميمًا بشأن التداول بالأوراق المالية

عشائر الخليل ترفض مخطط (إسرائيل) لفصل المدينة عن الضفة الغربيَّة

صحيفة عبريَّة: مقاتلو القسام يرمّمون أنفاقهم لمواجهة الجيش بغزة

حالة انتحار جديدة في صفوف جنود جيش الاحتلال

حماس تعلِّق على "خطَّة أمريكيَّة" لتهجير سكَّان قطاع غزَّة

السنوار يتصدر المكتبات الروسية... "جنرال الأحرار" يروي سيرة الكفاح

المجاعة والإصابة والمرض... ثالوث الإبادة يجتمع على جسد الشَّابِّ "درويش"

بعد إصابته بـ "السكابيوس"... محامية الدكتور أبو صفية تكشف تفاصيل معاناته في "عوفر"

شرطة خان يونس تصدر تعميمًا بشأن التداول بالأوراق المالية

01 سبتمبر 2025 . الساعة 20:32 بتوقيت القدس
...
شرطة خان يونس تصدر تعميمًا بشأن التداول بالأوراق المالية
غزة/ فلسطين أون لاين

أصدرت شرطة محافظة خان يونس، اليوم الاثنين، تعميمًا هامًا يتعلق بالتداول بالأوراق المالية وفئاتها.

 وأكدت الشرطة، في بيان صحافي، على جميع الجهات والمواطنين، لاسيما التجار وأصحاب البسطات والأسواق، بضرورة الالتزام باستخدام جميع العملات النقدية، سواء كانت إصدارات جديدة أو قديمة، شريطة أن تتضمن الرقم التسلسلي كاملاً وألا تكون مزورة، مع السماح باستخدام الأوراق المهترئة ضمن هذه الشروط.

وأوضحت الشرطة أن الفرق المختصة من لجان التفتيش الشرطية ستبدأ اعتبارًا من اليوم بمتابعة الالتزام بهذا القرار، مشددة على أن أي مخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية والإجراءات المشددة وفق القانون.

ودعت الشرطة المواطنين للإبلاغ عن المخالفين عبر التواصل مع أقرب نقطة شرطة أو الفرق المنتشرة في الأسواق والمفترقات العامة.

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة