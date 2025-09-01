شرطة خان يونس تصدر تعميمًا بشأن التداول بالأوراق المالية

غزة/ فلسطين أون لاين

أصدرت شرطة محافظة خان يونس، اليوم الاثنين، تعميمًا هامًا يتعلق بالتداول بالأوراق المالية وفئاتها.

وأكدت الشرطة، في بيان صحافي، على جميع الجهات والمواطنين، لاسيما التجار وأصحاب البسطات والأسواق، بضرورة الالتزام باستخدام جميع العملات النقدية، سواء كانت إصدارات جديدة أو قديمة، شريطة أن تتضمن الرقم التسلسلي كاملاً وألا تكون مزورة، مع السماح باستخدام الأوراق المهترئة ضمن هذه الشروط.

وأوضحت الشرطة أن الفرق المختصة من لجان التفتيش الشرطية ستبدأ اعتبارًا من اليوم بمتابعة الالتزام بهذا القرار، مشددة على أن أي مخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية والإجراءات المشددة وفق القانون.

ودعت الشرطة المواطنين للإبلاغ عن المخالفين عبر التواصل مع أقرب نقطة شرطة أو الفرق المنتشرة في الأسواق والمفترقات العامة.