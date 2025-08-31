الأونروا: الوضع الإنساني بغزة وصل ما بعد الكارثة

وصف المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عدنان أبو حسنة، الأوضاع في مدينة غزة بأنها “ما بعد الكارثة”، وذلك مع تكثيف العملية العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة.

وقال أبو حسنة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه بالإضافة إلى المجاعة التي أُعلِن عنها مؤخرًا، تضررت بشدة العمليات الإنسانية الإغاثية المقدّمة للمواطنين بغزة، بما في ذلك الخدمات الصحية، وخدمات المياه والصرف الصحي، وجمع النفايات، وتزويد المياه.

وأوضح أن تلك المؤشرات دفعت السكان إلى المنطقة الغربية من مدينة غزة، في مساحة مكتظة للغاية، دون توفر أي خدمات أساسية، أو وجود أي مكان آمن يمكنهم النزوح إليه.

وفي وقت سابق، قالت “أونروا”، إن تكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، سيعرض نحو مليون شخص لنزوح قسري جديد، لافتة إلى أن أي تصعيد إضافي بوجود المجاعة في غزة، سيفاقم المعاناة ويدفع مزيداً من الناس نحو الكارثة.

وأشارت “أونروا”، إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وأوامر الإخلاء يجبران عائلات بأكملها على ترك منازلها مرة أخرى وسط الخوف والدمار.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، دعوا الأربعاء الماضي، في بيان مشترك إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع “إسرائيل” فوراً ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.

كما دعوا “إسرائيل” إلى التراجع الفوري عن قرارها بالسيطرة على مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين