“إسرائيل أم حماس؟”.. استطلاع يكشف تحوّلًا مفاجئًا في ميول الشباب الأمريكي

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، أن استطلاعًا للرأي شمل الشباب الأمريكي بين 18 و24 عامًا أظهر أن 60% منهم يفضلون حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاع، الذي أجرته جامعة هارفارد ومؤسسة هاريس، وصف بأنه “مثير للقلق”، مشيرة إلى أن هذه الفئة العمرية هي الوحيدة بين المشاركين التي أبدت دعمها للمقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي.

وسأل الاستطلاع المشاركين عبر الإنترنت بمشاركة 2025 ناخبًا أمريكيًا: "في الصراع بين إسرائيل وحماس، هل تدعم إسرائيل أكثر أم حماس؟"، وهو السؤال الذي أبرز التباين الكبير بين الأجيال.

وأوضح الاستطلاع تحولا واضحا بين الأجيال تجاه دعم حماس أم إسرائيل في الحرب الدائرة في قطاع غزة. إذ ارتفعت نسبة المؤيدين لإسرائيل قليلا إلى 65% في الفئة العمرية بين 25 إلى 34 عاما، ثم إلى 70% بين 35 إلى 44 عاما، وبلغت 84% بين من تتراواح أعمارهم بين 55 إلى 64 عاما.

كما كشف الاستطلاع عن اختلاف واضح على أساس الانتماء الحزبي، إذ أيد 67% من الديمقراطيين إسرائيل، بينما بلغت النسبة 82% بين الجمهوريين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و371 شهيدًا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصا بينهم 124طفلا.