لهذا السبب... الاحتلال ينقل اجتماعين للحكومة والكابينت لـ "مكان سرِّيّ"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن حكومة الاحتلال والمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيعقدان اجتماعاتهما اليوم في مكان محصن وسري، على خلفية اغتيالات نفذتها (إسرائيل) ضد مسؤولين في حكومة تابعة لـ "أنصار الله" بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد أعلنت، السبت، استشهاد رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي وعدد من وزرائه، جراء قصف إسرائيلي استهدف ورشة عمل اعتيادية للحكومة لتقييم نشاطها السنوي، يوم الخميس الماضي.

وقالت القناة 12 العبرية، الخاصة إن الوزراء أُبلغوا بانتقال الاجتماعات إلى مكان محصن قبل انعقادها بوقت قصير، بينما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الاجتماعين سيناقشان ملفات عدة، منها زيادة الميزانية للمؤسسة الأمنية، الوضع في قطاع غزة، الاعتراف الدولي المحتمل بدولة فلسطينية، والوضع في لبنان وسوريا.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة الجزئية المقترحة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة لن تُطرح للنقاش، بعد أن وافقت حماس في 18 أغسطس/آب الجاري على مقترح الوسطاء، إلا أن إسرائيل لم ترد عليه، فيما يضغط نتنياهو نحو احتلال غزة بحجة تحرير الأسرى وهزيمة حماس، وسط تحذيرات الجيش الإسرائيلي من المخاطر على حياة الأسرى.

وأكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بينما يصر نتنياهو على شروط إضافية، منها نزع سلاح المقاومة الفلسطينية.

ويأتي هذا في ظل استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، والتي أدت إلى استشهاد 63,371 فلسطينيًا، بينهم آلاف الأطفال والنساء، وأدت إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصًا بينهم 124 طفلاً.