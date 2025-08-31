أزمة ائتلافية.. "الحريديم" يعارضون مشروع الميزانية والمعارضة تترقب

ترجمة عبد الله الزطمة

يواجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع اختبارًا حاسمًا في (الكنيست) قد يهدد استقرار حكومته، وسط معارضة شرسة لمشروع قانون الميزانية، لا من المعارضة فقط، بل من داخل الائتلاف نفسه.

ووفق ما نشر موقع "معاريف" اليوم الأحد، فإن "الحريديم" وتحديدًا حزب "ديغل هتوراه"، أعلنوا رفضهم للمشروع الحالي للميزانية، متهمين الحكومة بخرق الاتفاقات الائتلافية، لا سيما في القضايا المتعلقة بالتمويل. وقال النائب موشيه غافني صراحة إنه سيحث المرجعيات الدينية على معارضة أي مقترح حكومي بهذا الشأن.

في المقابل، تسعى المعارضة لتوحيد صفوفها مستفيدة من الانقسامات الداخلية، خاصة مع عقد جلسة استثنائية لـ(الكنيست) الثلاثاء بطلب من سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، لمناقشة تحويلات مالية عاجلة، خصوصًا لوزارة الدفاع.

ورغم احتمالية استقالة الأحزاب الحريدية من الحكومة، فإنها لا تزال تأمل في الحفاظ على الاتفاقيات الائتلافية، مما يُبقي الباب مفتوحًا أمام تسويات في اللحظة الأخيرة. لكن إن صوّتت هذه الأحزاب فعليًا ضد الميزانية، وانضمت إليها المعارضة، فقد يشهد (الكنيست) لحظة سياسية فارقة تُهدد بإنهاء ولاية حكومة نتنياهو.



المصدر / فلسطين أون لاين