اعتداءات للمستوطنين ومداهمات لقوات الاحتلال في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر اليوم الأحد، عدداً من المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، ونفذت اعتقالات وسط انتشار عسكري مكثف وتضييق على حركة المواطنين.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين وهم: كريم محمد محمود العمور (29 عاماً) وعدي محمد موسى العمور (26 عاماً) وأحمد محمود أحمد أبو مفرح (24 عاماً) من بلدة تقوع، ويوسف أحمد أبو حسين طقاطقة (27 عاماً) وداوود محمد داوود ثوابتة (26 عاماً) من بيت فجار، ومحمد إبراهيم محمد أبو سرحان (38 عاماً) من العبيدية.

وأفادت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة شارع نابلس بمدينة قلقيلية.

وشهدت مدينة سلفيت اقتحاماً مماثلاً تخلله انتشار واسع لقوات الاحتلال، وسط اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

وفي محافظة الخليل، فتّشت قوات الاحتلال المركبات خلال اقتحامها مدينة يطا جنوب المحافظة.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة سعير، إضافة إلى انتشارها في أحياء متفرقة من مدينة الخليل.

وفي محافظة نابلس، نفذت قوات الاحتلال اقتحاماً لبلدة بيتا جنوب المدينة، تكرر أكثر من مرة خلال ساعات الليل والفجر، بالتوازي مع اقتحام آخر في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

أما في رام الله والبيرة، فقد اقتحمت قوة عسكرية محيط مخيم الأمعري، بالتزامن مع اعتداء جديد للمستوطنين، حيث أقدم أحدهم على سرقة ممتلكات فلسطينية في منطقة الخلايل قرب بلدة المغير شمال شرق رام الله.

وتأتي هذه الاقتحامات في إطار السياسة اليومية التي ينتهجها الاحتلال لتشديد الخناق على الفلسطينيين عبر المداهمات المستمرة، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين على الممتلكات والأراضي.

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.

