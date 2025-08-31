نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في موقعها الرسمي على منصة "تليغرام" صورا للمرة الأولى لقادتها الذين استُشهدوا منذ شن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وذكرت كتائب القسّام أن هذه الصور تُنشر لأول مرة للقادة الشهداء: رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية، ويحيى السنوار الذي انتخب رئيسا للمكتب السياسي بعد اغتيال هنية، وقائد هيئة أركان كتائب القسّام محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى، وقائد لواء غزة باسم عيسى، والقائد في كتائب القسّام محمد السنوار (شقيق يحيى السنوار).

وهذه المرة الأولى التي تذكر فيها حماس اسم محمد السنوار بوصفه شهيدا، إذ أكدت كتائب القسام، اليوم الأحد، استشهاد رئيس أركانها محمد السنور، شقيق الشهيد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة، الذي استُشهد في تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وفي منشور سابق آخر، أكدت القسام استشهاد محمد السنوار، الذي قاد هيئة الأركان بالقسام، بعد استشهاد محمد الضيف في منتصف تموز/ يوليو 2024.

وكان جيش الاحتلال أعلن في 31 أيار/ مايو الماضي عن تمكنه من اغتيال محمد السنوار في غارة نفذها يوم 13 مايو/ أيار الماضي بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

كما أنها المرة الأولى التي تنشر فيها حماس صورا لمحمد الضيف الذي كان لغزا غامضا لإسرائيل على مدار 20 عاما، وكانت حماس أعلنت عن نبأ استشهاده في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وشملت الصور لقاءات واجتماعات لهؤلاء القادة الشهداء، ونشرتها حماس بعد ساعات من مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في غارة على حي الرمال بمدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين