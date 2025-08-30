جماعة أنصار الله تعلن استشهاد رئيس الحكومة اليمنية وعدد من الوزراء

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، مساء اليوم السبت، استشهاد رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، في الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء الخميس الماضي.

جاء الإعلان في بيان صدر عن الرئاسة اليمنية، قالت فيه "نعلن استشهاد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء، مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي".

وأضافت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت رئيس الوزراء وعددا من الوزراء "في ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".

وأشارت رئاسة الحوثيين إلى "جرح عدد من الوزراء بإصابات متوسطة وخطيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي، وهم تحت العناية الصحية".

وأعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله، تكليف محمد أحمد مفتاح للقيام بأعمال رئيس الحكومة؛ بحسب ما أوردت وسائل إعلام يمنية.

وأضافت أن "الحكومة ستقوم بدورها في إطار تصريف الأعمال، والمؤسسات تستمر في تقديم خدماتها للشعب اليمني ولن تتأثر مهما بلغ حجم المصاب".

وأكدت رئاسة جماعة أنصار الله "للشعب اليميني والفلسطيني المظلوم ولكل أبناء أمتنا ولكل الأحرار في العالم، أننا مستمرون في موقفنا الأصيل في إسناد ونصرة أبناء غزة"، مشيرة كذلك إلى استمرارها في في بناء قواتها المسلحة وتطوير قدراتها لمواجهة كل التحديات والأخطار "كما هو موقف شعبنا اليمني الحاضر في كل الميادين والساحات".

ويأتي هذا الإعلان الرسمي من جماعة أنصار الله بعد يومين من غارات إسرائيلية استهدفت صنعاء، بالتزامن مع الخطاب الأسبوعي لقائد الجماعة، عبد الملك الحوثي. وأفادت تقارير إسرائيلية حينها بأن الموقع المستهدف تواجد فيه مسؤولين كبار بينما كانوا يتابعون الخطاب.

المصدر / فلسطين أون لاين