أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 30 أغسطس 2025

30 اغسطس 2025 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
تشهد أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم السبت الموافق 30 أغسطس، ارتفاعاً طفيفاً في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، جاء على النحو التالي:

- الدولار الأمريكي (الأزرق) مقابل الشيكل: شراء 3.28 - 3.33 بيع.

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.10 - 4.17 بيع.

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20 - 3.55 بيع.

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10 - 0.15 بيع.

- الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردني: شراء 0.77 - 0.80 بيع

