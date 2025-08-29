سنجلُّ تواجه الاحتلال والمستوطنين. . . اعتداءات متصاعدة ومقاومة بالأيادي العارية

غزة/ محمد أبو شحمة:

تشهد بلدة سنجل شمال رام الله تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين خلال الأيام الأخيرة، وسط مساندة من جيش الاحتلال وتواطؤ واضح في حماية المهاجمين. ويواجه الأهالي هذه الاعتداءات بإمكاناتهم البسيطة دفاعًا عن أراضيهم وممتلكاتهم، في ظل غياب الحماية الدولية وأي دور فاعل للسلطة الفلسطينية.

وانطلق مستوطنون من البؤر الاستيطانية القريبة لمهاجمة أطراف البلدة، حيث أضرموا النار في أراضٍ زراعية، وحطموا أشجار زيتون، واعتدوا بالحجارة والغاز على منازل المواطنين. كما سُجلت محاولات لاقتحام منازل قريبة من الشارع الالتفافي، ما أدى إلى وقوع إصابات واندلاع مواجهات عنيفة.

من جانبه، أكد رئيس بلدية سنجل، معتز عبد الرحمن، أن البلدة تتعرض لتضييق مستمر من كافة الاتجاهات، مشيرًا إلى أن المستوطنين حاولوا مؤخرًا نصب خيمة استيطانية في أراضيها، إلا أن تصدي الأهالي حال دون ذلك، رغم إصابة عدد من المواطنين واحتراق أكثر من ثمانية منازل في المنطقة الجنوبية.

وأضاف عبد الرحمن لصحيفة "فلسطين": إن "المستوطنين أقاموا غرفة خشبية في الجهة الشمالية من البلدة، وسط تصاعد مستمر للأنشطة الاستفزازية اليومية، خصوصًا في المنطقة الغربية".

وأوضح أن قوات الاحتلال أغلقت أربعة من أصل خمسة مداخل رئيسية للبلدة، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى خنقها وعزلها، لافتًا إلى أن منطقة شمال شرق رام الله باتت من أكثر المناطق استهدافًا في مسعى لعزل شمال الضفة عن وسطها.

وأشار إلى أن جرافة البلدية أغلقت أربع فتحات ترابية على شارع رام الله–نابلس الرئيسي، لمنع اقتحامات المستوطنين المتكررة إلى أراضي البلدة. وقال: "هذا الإجراء جاء بعد محاولات متكررة من المستوطنين للدخول من هذه الفتحات نحو مناطق جبل التل والباطن، حيث يسلكون السهل وصولًا إلى الجبل في محاولة لإقامة بؤر استيطانية جديدة".

وأكد عبد الرحمن أن البلدية، بالتعاون مع الأهالي، تسعى من خلال هذا الإغلاق إلى حماية أراضي البلدة ومنع محاولات التمركز الاستيطاني، خاصة في ظل تصاعد الاعتداءات التي تعرضت لها سنجل خلال الشهرين الأخيرين.

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين أن أهالي بلدة سنجل يواصلون تصديهم لاعتداءات المستوطنين بصدورهم العارية والحجارة، رغم إطلاق النار المباشر عليهم من قبل المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال.

وقال عز الدين لـ"فلسطين": إن "السلطة جردت شعب الضفة الغربية من السلاح، واعتقلت المقاومين وسلّمتهم للاحتلال"، مؤكدًا أن ما يجري هو نتيجة لسياسات التنسيق الأمني التي أضعفت قدرة الناس على حماية أنفسهم.

وانتقد عز الدين ما وصفه بـ"الحركات الاستعراضية" لبعض المسؤولين، مشيرًا إلى ظهور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام لالتقاط الصور وهي تقول "نحن هنا". وأضاف: "لا نريد منكم الوجود الإعلامي فقط، بل نطالبكم بالكف عن تقييد يد الشعب وتركه يدافع عن نفسه، فهو يعرف طريقه جيدًا".

وأشار إلى أن الفيديو الموثق لهذا التصدي يعود إلى ليلة الاثنين، ويعكس شجاعة الأهالي في مواجهة منظومة استعمارية متكاملة.

المصدر / فلسطين أون لاين