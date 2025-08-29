مستوطنون يقتحمون خربة سمرة في الأغوار الشمالية

اقتحم مستوطنون، اليوم الجمعة، خربة سمرة في الأغوار الشمالية.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، إن مستوطنين اقتحموا خربة سمرة في الأغوار الشمالية، في خطوة وصفها السكان بالاستفزازية والمقلقة، لما لها من تأثير مباشر على حياتهم اليومية وأمنهم الشخصي.

وأوضحت أن مثل هذه الاقتحامات المتكررة تهدف إلى زيادة الضغط على الأهالي وخلق حالة من التوتر المستمر، مما يفاقم المعاناة اليومية للسكان ويهدد استقرار التجمعات السكانية في المنطقة.

وحذرت من أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الأهالي.

ودعت المنظمة الجهات المحلية والدولية إلى التحرك الفوري لحماية السكان ووضع حد لهذه الممارسات.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.



