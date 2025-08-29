فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يقتحمون خربة سمرة في الأغوار الشمالية

الإغاثة الطبية: الوضع في الجنوب خطير جدًا ولا يمكنه استيعاب سكان غزة

تفاصيل جديدة حول اغتيال الاحتلال للصحفي محمد سلامة.. ما علاقة مؤسسة "غزة الإنسانية"؟

الاحتلال يمنع إجراء انتخابات نقابة الأطباء في القدس

اعتداءاتٌ متواصلة.. الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات بالضفة والقدس

دليل التسجيل الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2024 في غزة عبر منصة Wise

إصابتان برصاص واعتداء الاحتلال في نابلس

بريطانيا تفرض قيودًا على مشاركة "إسرائيل" في معرض عسكري بلندن

أماكن نزوح "معدومة" وخيارات شاقة "باهظة الثمن".. واقع يعكس الإبادة الإسرائيلية

اعترافاتٌ عبرية: الجنود بحي الزيتون تفاجأوا من مدى براعة مقاتلي حماس في زرع العبوات النَّاسفة

بريطانيا تفرض قيودًا على مشاركة "إسرائيل" في معرض عسكري بلندن

29 اغسطس 2025 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
...
بريطانيا تفرض قيودًا على مشاركة إسرائيل في معرض عسكري سنوي

أعلنت الحكومة البريطانية أنها قررت تقييد مشاركة ممثلين رسميين من الجيش والحكومة الإسرائيلية في معرض السلاح DSEI 2025 المقرر عقده في لندن بين 9 و12 أيلول/ سبتمبر، بحسب ما أفادت إذاعة جيش الاحتلال.

وتستضيف لندن المعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن كل عامين، هو واحد من أكبر معارض الأسلحة والمعدات العسكرية في العالم. ويُشارك في المعرض عادة وفود رسمية وشركات خاصة، مع تخصيص جناح لكل دولة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لموقع "بوليتيكو" الأميركي إنه "لن تتم دعوة الوفد الإسرائيلي هذا العام" للمشاركة في معرض DSEI بالمملكة المتحدة 2025.

وأوضح أن "قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عملياتها العسكرية في غزة قرار خاطئ، ونتيجة لذلك نؤكد أنه لن تتم دعوة أي وفد حكومي إسرائيلي للمشاركة في المعرض".

وشدد المتحدث على ضرورة التوصل إلى "حل دبلوماسي ينهي الحرب فورًا، مع وقف إطلاق النار، وإعادة المحتجزين، وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة".

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر أن هذه الخطوة "مسيئة ومتعمدة ضد ممثلي إسرائيل"، معتبرة القرار ذا دوافع سياسية.

ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤولين في الحكومة البريطانية قولهم إن "شركات السلاح الإسرائيلية ستتمكن من المشاركة بشكل طبيعي"، رغم أن حضورها قد يثير احتجاجات واسعة النطاق.

وقال مسؤولون مطلعون على القرار البريطاني إنه تم إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بقرار المنع، وإن "الحظر قد يُرفع في حال أظهرت التزامًا باحترام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتصاعدت الضغوط البريطانية على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الأشهر الأخيرة، لحثه على قبول وقف إطلاق النار في غزة.

وجمّدت الحكومة البريطانية مفاوضاتها التجارية مع "إسرائيل"، وتعهدت بالاعتراف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل إذا لم يغيّر نتنياهو سياساته.

ويُنظم معرض DSEI من قبل شركة "كلاريون للدفاع والأمن"، ويحظى بدعم واسع من الحكومة البريطانية والجيش.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و966 شهيدًا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة