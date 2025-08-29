بريطانيا تفرض قيودًا على مشاركة "إسرائيل" في معرض عسكري بلندن

أعلنت الحكومة البريطانية أنها قررت تقييد مشاركة ممثلين رسميين من الجيش والحكومة الإسرائيلية في معرض السلاح DSEI 2025 المقرر عقده في لندن بين 9 و12 أيلول/ سبتمبر، بحسب ما أفادت إذاعة جيش الاحتلال.

وتستضيف لندن المعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن كل عامين، هو واحد من أكبر معارض الأسلحة والمعدات العسكرية في العالم. ويُشارك في المعرض عادة وفود رسمية وشركات خاصة، مع تخصيص جناح لكل دولة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لموقع "بوليتيكو" الأميركي إنه "لن تتم دعوة الوفد الإسرائيلي هذا العام" للمشاركة في معرض DSEI بالمملكة المتحدة 2025.

وأوضح أن "قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عملياتها العسكرية في غزة قرار خاطئ، ونتيجة لذلك نؤكد أنه لن تتم دعوة أي وفد حكومي إسرائيلي للمشاركة في المعرض".

وشدد المتحدث على ضرورة التوصل إلى "حل دبلوماسي ينهي الحرب فورًا، مع وقف إطلاق النار، وإعادة المحتجزين، وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة".

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر أن هذه الخطوة "مسيئة ومتعمدة ضد ممثلي إسرائيل"، معتبرة القرار ذا دوافع سياسية.

ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤولين في الحكومة البريطانية قولهم إن "شركات السلاح الإسرائيلية ستتمكن من المشاركة بشكل طبيعي"، رغم أن حضورها قد يثير احتجاجات واسعة النطاق.

وقال مسؤولون مطلعون على القرار البريطاني إنه تم إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بقرار المنع، وإن "الحظر قد يُرفع في حال أظهرت التزامًا باحترام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتصاعدت الضغوط البريطانية على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الأشهر الأخيرة، لحثه على قبول وقف إطلاق النار في غزة.

وجمّدت الحكومة البريطانية مفاوضاتها التجارية مع "إسرائيل"، وتعهدت بالاعتراف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل إذا لم يغيّر نتنياهو سياساته.

ويُنظم معرض DSEI من قبل شركة "كلاريون للدفاع والأمن"، ويحظى بدعم واسع من الحكومة البريطانية والجيش.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و966 شهيدًا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات