بلدية غزّة: تهديدات الاحتلال باجتياح المدينة تعمّق الكارثة الإنسانية

28 اغسطس 2025 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
غزة/ فلسطين أون لاين

حذّرت بلدية غزّة من أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح المدينة تعني "تعميق الكارثة الإنسانية" التي يعيشها السكان منذ اندلاع الحرب.

وأوضحت البلدية، في بيان صحافي، اليوم الخميس، أن العدوان دمّر البنى التحتية الأساسية، بما في ذلك الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والحدائق والآليات الخدمية، ما أدى إلى تراكم كميات هائلة من النفايات داخل المدينة.

وأكدت البلدية، نقلاً عن مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، أنه "لا يوجد أي مكان آمن يمكن اللجوء إليه"، مشيرة إلى أن النزوح الجماعي والازدحام السكاني الحاد فاقما عجز البلدية عن توفير الخدمات الأساسية، في ظل الحصار ومنع وصول الوقود والمعدات

وحذّرت البلدية من "انهيار كامل في منظومة الخدمات البلدية وخطر مباشر يهدّد حياة آلاف المدنيين"، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"حرب الإبادة" ودعم صمود المدينة.

ودعت البلدية إلى التفاعل مع حملة "نداء الحياة لغزّة – أوقفوا الإبادة" باعتبارها "صرخة إنسانية عاجلة لحماية المدنيين وضمان حقهم في الحياة".

