الرَّشق: تصريحات ويتكوف عن حماس غير دقيقة وتخدم رواية الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

عبّر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، عن استغرابه من تصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، التي حمّل فيها حركة حماس مسؤولية عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن هذه التصريحات لا تعكس الواقع وتعكس تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الرشق إن تصريحات ويتكوف تمثل صدى لرواية حكومة نتنياهو، بعيداً عن الحقائق التي يدركها الوسطاء والمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن موقف الحركة واضح منذ عشرة أيام عبر موافقتها على المقترح الذي قدمه الوسيطان المصري والقطري، في حين تجاهل الاحتلال هذا المقترح واستمر في حشد قواته وتدمير غزة وارتكاب المجازر بحق المدنيين.

وأضاف الرشق أن هذه التصريحات تأتي ضمن سياسة الانحياز الأمريكي للاحتلال، وتوفر الغطاء لإدارة نتنياهو للاستمرار في ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات في القاهرة بحضور حركة "حماس" وكافة الفصائل فيها بحيث يكون الموقف الفلسطيني موحدا ولا تُتهم "حماس" بأنها أفشلت المفاوضات وعرّضت سكان القطاع للتصعيد العسكري.

وينص المقترح الجديد على تبادل 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة مقابل 1700 أسير فلسطيني منهم 45 من ذوي المؤبدات و15 من ذوي الأحكام العالية.

وينص المقترح أيضًا على الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء مع بداية الهدنة التي ستستمر 60 يوما يجري فيها التفاوض على وقف شامل للحرب.

وسيُفرج عن أسيرين آخرين في اليوم الـ50 من الهدنة، وبالمثل سيفرج عن جثث القتلى الإسرائيليين تدريجيا.

ومن الأسرى الفلسطينيين الـ1700 المشمولين بالاتفاق المطروح 1500 من أسرى غزة الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.