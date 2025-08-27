خلال بحثه عن الطَّعام... استشهاد العداء علام العمُّور برصاص الاحتلال في خانيونس

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد العداء الفلسطيني الدولي علام عبد الله العمور صباح اليوم الأربعاء، بعد أن أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية جنوب خانيونس.

وأكدت التقارير، أن العمور تعرض لإصابة قاتلة بينما كان يحاول الحصول على الطعام جنوب قطاع غزة، في مشهد يعكس مأساة إنسانية يعيشها آلاف المدنيين المحاصرين.

يعد العمور من أبرز العدائين الفلسطينيين الذين رفعوا اسم فلسطين في المحافل الرياضية، حيث حصد الميدالية البرونزية في سباق ثلاثة آلاف متر ببطولة أندية غرب آسيا لألعاب القوى لفئة الشباب، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة قبل أعوام.

لم يتوقف تميز العمور عند بطولة واحدة بل شارك في عدة سباقات دولية وإقليمية محققًا إنجازات مهمة لفلسطين في مجال ألعاب القوى، ورغم مسيرته الرياضية المشرقة، طويت صفحته اليوم برصاص الاحتلال، ليترك إرثًا رياضيًا وإنسانيًا يخلد ذكراه.

وبلغ شهداء الحركة الرياضية والكشفية 774 شهيدا، بينهم 355 شهيدا من لاعبي كرة القدم، و277 شهيدا من الاتحادات الرياضية، و142 شهيدا من الكشافة الفلسطينية، إضافة إلى 119 مفقودا.

وعدد شهداء الإعلام الرياضي بلغ 15 شهيدا، فيما تعرضت 288 منشأة رياضية في الضفة الغربية وقطاع غزة للدمار الكلي أو الجزئي.