في بيت حانون... القسَّام تنشر مشاهد "ملحميَّةً" لكمين أوقع 5 جنود إسرائيليِّين قتلى

متابعة/ فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الثلاثاء مشاهد نوعية لكمين محكم نفذته في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وأدى إلى مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة نحو 20 آخرين.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، إن هذا الكمين يأتي ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، التي أطلقتها ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية "عربات جدعون".

من جهته، كشف مصدر قيادي في كتائب القسام عن تفاصيل الكمين الذي استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن العملية وقعت مساء 7 يوليو في حي الزراعة، قرب موقع ومعبر إيرز شمال بيت حانون.

وأضاف المصدر أن الكمين تم التخطيط له بعد عملية رصد دقيقة، حيث تم زرع عبوتين تلفزيونية ورعدية قبل 12 ساعة من تنفيذ العملية على المسار المتوقع لتحرك القوات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن المكان أُعد أيضًا بعبوتين مضادتين للأفراد، لاستهداف قوة الاستطلاع وقوة الإنقاذ التابعة للعدو خلال الكمين.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، عن عمليات موثقة بالصورة والصوت قتلت وأصابت خلالها عسكريين "إسرائيليين" في المعارك البرية المندلعة في القطاع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

ووفق أرقام صدرت بداية العام الجاري، فإن الجيش الإسرائيلي فقد نحو ألف ضابط وجندي منذ بداية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وإلى جانب القتلى أصيب آلاف الجنود الإسرائيليين بجروح خطرة، بينما يخضع الآلاف أيضا لعلاجات نفسية.