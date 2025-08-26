حماس: اقتحامات الاحتلال في رام الله جريمة مكتملة الأركان وتمثل نهجاً تدميرياً استئصالياً

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أنّ اقتحامات جيش الاحتلال المتواصلة لمحافظات الضفة الغربية وما شهدته مدينة رام الله منذ صباح اليوم من عمليات مداهمة واعتداءات همجية طالت بنوكاً ومحلات صرافة ومرافق مدنية، تعبر عن النهج التدميري الاستئصالي الواضح للاحتلال وأهدافه الخبيثة في إحكام سيطرته الميدانية بالضفة.

وأوضح القيادي مرداوي اليوم الثلاثاء أنّ استهداف المرافق المدنية واقتحام المؤسسات التجارية والبنكية يمثل جريمة مكتملة الأركان، ويمثل امتداداً لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال منذ حوالي عامين في قطاع غزة.

وشدّد على أنّ عدوان الاحتلال لن يفلح في نشر الرعب في نفوس المواطنين أو ثنيهم عن تمسكهم بأرضهم وحقوقهم، مؤكداً أنّ الشعب الفلسطيني هو صمام الأمان لإفشال مخطط الضم والتهجير.

وأشاد مرداوي بجماهير الشعب الفلسطيني في رام الله وكافة المحافظات الذين سارعوا للتصدي لتوغلات الاحتلال، داعياً إلى مزيد من التكاتف والوحدة لصد عدوان الاحتلال بكل الوسائل، والاستمرار في نهج المقاومة دفاعاً عن الأرض والكرامة والحقوق الوطنية الثابتة.

وطالب القيادي المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والتحرك للجم آلة البطش والعدوان التي تستفرد بأهل الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين