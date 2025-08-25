"التعاون الإسلامي" ترفض احتلال غزة وتدعو لضغط دولي على إسرائيل

الأناضول/ فلسطين أون لاين

أعلن الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، رفض احتلال إسرائيل لكامل قطاع غزة، داعيا لضغط دولي عليها لوقف الجرائم والانتهاكات في القطاع وإلزامها بقبول مقترح وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في القرار الختامي لاجتماع وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة غرب السعودية الاثنين، بحسب بيان للمنظمة.

وأفاد المجتمعون وفق القرار بـ"الرفض والإدانة الشديدة لإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خطتها فرض الاحتلال، للاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات".

ودعا القرار مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة استثنائية حول العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، مشيراً إلى أنه "يوكل وفود الدول الأعضاء في المجلس بالتنسيق مع دولة فلسطين بشأن ذلك.".

كما أدان القرار "الإصرار على توسيع العمليات العسكرية الإجرامية في غزة والإمعان في تجاهل دعاوى وقف الحرب".

وأعرب عن "استنكاره الشديد لرفض إسرائيل الاستجابة للمقترح الأخير للوسطاء، رغم أنه حظي بموافقة الجانب الفلسطيني، ومن شأنه أن يفضي إلى صفقة مهمة ومحورية لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية وبشكل عاجل وفعّال".

وحمل القرار "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان، والتجاهل المتعمد لمبادرات التهدئة، وما يترتب علي ذلك من تفاقم الكارثة الإنسانية، واستمرار احتجاز الرهائن والأسرى، وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية."