على الهواء مباشرة... لحظة استهداف صحفيِّين ومسعفين داخل مجمَّع ناصر الطِّبِّيِّ

متابعة/ فلسطين أون لاين

على الهواء مباشرة، ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، مجزرةً دامية عقب استهدافه مرتين متتاليتين الطابق الرابع لمجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين، من بينهم خمسة صحفيين.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الدقائق الأولى من قصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث أظهر المشهد طواقم الإسعاف والدفاع المدني وهم يحاولون انتشال الضحايا من بين الأنقاض عقب الضربة الأولى.

أظهرت اللقطات المباشرة اللحظات الأخيرة للصحفيين الشهداء محمد سلامة، ومعاذ أبو طه، ومريم أبو دقة أثناء تغطيتهم للقصف، ما يبرز الطبيعة المتعمدة لاستهداف الإعلاميين أثناء أداء مهامهم.

نفذت إسرائيل غارتين متتاليتين: الأولى استهدفت الطابق الرابع من المجمع، والثانية استهدفت لحظة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني لإنقاذ المصابين وانتشال الجثامين، في مؤشر على قصدية العملية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الإثنين عن استشهاد 20 مواطناً من الطواقم الصحية والمرضى والصحفيين وعناصر الدفاع المدني، إضافة إلى عشرات الإصابات، نتيجة القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي.

ارتقى خلال المجزرة الصحفيون: حسام المصري، ومريم أبو دقة، ومعاذ أبو طه، ومحمد سلامة (قناة الجزيرة)، وأحمد أبو عزيز (متأثراً بجراحه)، كما استشهد سائق الإطفاء عماد عبد الحكيم الشاعر، وأصيب سبعة من أفراد طاقمه أثناء محاولتهم إنقاذ الضحايا.



أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة أن "لا توجد مناطق آمنة في القطاع"، مشدداً على استهداف الاحتلال المتكرر للمستشفيات والمراكز الصحية لتعطيل عملها ومنع تقديم المساعدات الطبية للمدنيين.

دعت الجهات الصحية والإنسانية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية المدنيين والصحفيين، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ المحلية عملياتها وسط ظروف ميدانية صعبة وخطرة للغاية، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي بلا توقف.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدًا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين