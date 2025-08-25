فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصِّحَّة بغزَّة: 58 شهيدًا و308 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

نازحو مخيمات الضفة يواجهون التشريد بلا تعويض بعد دمار منازلهم

مجازر مستمرة وقصفٌ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 689

#رسالة_قرآنية_عن_محرقة_غزة

الأورومتوسطي: هجوم الاحتلال على مجمع ناصر مصيدة محسوبة ولا بدَّ من إنفاذ قواعد القانون الدولي بشكل عاجل

الصِّحَّة تدعو المجتمع الدولي للتَّحرُّك العاجل لحماية الطواقم الإنسانية في غزَّة

"20 شهيدًا حتى اللحظة".. الاحتلال يرتكب مجزرة دامية في مجمع ناصر الطِّبي بخانيونس

الاحتلال يهدم منشآت زراعية في قرية برقة شمال نابلس

البرش: الاحتلال يتعمَّد استهداف المنظومة الصحية في غزَّة ويعمل على شلِّها

وزير خارجية هولندا المُستقيل: حكومة نتنياهو فقدت شرعيتها في نظر العالم

الصِّحَّة بغزَّة: 58 شهيدًا و308 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

25 اغسطس 2025 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
...
الصِّحَّة بغزَّة: 58 شهيدًا و308 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 58 شهيدًا، و 308 إصابات وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 28 شهيدًا و 184 إصابة،
ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,123 شهيدًا وأكثر من 15,615 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 11 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 300 حالة وفاة، من ضمنهم 117 طفلًا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,900 شهيدًا و 46,218 إصابة، لترتفع  حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,744 شهيدًا و 158,259 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة