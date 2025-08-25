الاحتلال يغتال 4 صحفيين في مجزرة مروعة بمجمع ناصر الطِّبي

ارتقى صباح اليوم الاثنين، 14 شهيدا، بينهم صحفيون وأحد أفراد الدفاع المدني، في مجزرة دامية ارتكبها الاحتلال في استهدافه الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 244 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد أربعة صحفيين باستهداف مستشفى ناصر.

ونعى المكتب الحكومي، الصحفي الشهيد/ حسام المصري الذي يعمل مصوراً صحفياً مع وكالة رويترز للأنباء، والصحفي الشهيد/ محمد سلامة الذي يعمل مصوراً صحفياً مع قناة الجزيرة، والصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة التي تعمل صحفية مع عدة وسائل إعلام بينها اندبندنت عربية وAP، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه الذي يعمل صحفياً مع شبكة NBC الأمريكية.

وأوضح، أن الزملاء الصحفيين ارتقوا عندما ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" جريمة مروّعة بقصف مجموعة من الصحفيين كانوا في مهمة تغطية صحفية بمستشفى ناصر بمحافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، وراح ضحية هذه الجريمة العديد من الشهداء.

وأدان المكتب الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

