مجمع الشفاء: الاحتلال يستخدم غازات مجهولة ويصيب المواطنين بالاختناق في غزَّة

أفاد مجمع الشفاء الطبي، اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم غازات مجهولة الهوية خلال هجماتها على قطاع غزة.

وأوضح الفريق الطبي أن حالات الاختناق الناتجة عن هذه الغازات تصل إلى المستشفيات يوميا، ما يزيد من الضغط على الطواقم الطبية ويفاقم المعاناة الإنسانية للمدنيين في ظل الحصار والهجمات المتواصلة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 689 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وينفذ الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير لروبوتات مفخخة في حيي الصبرة والزيتون جنوب مدينة غزة، في إطار عملياته العسكرية المستمرة ضد القطاع، بالإضافة إلى عمليات نسف لمبان في مناطق الزرقا وجباليا النزلة شمالي قطاع غزة، إضافة إلى حي الزيتون جنوب شرق القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدًا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينيا، بينهم 115 طفلا حتى الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين