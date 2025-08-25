مجازر مستمرة وقصفٌ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 689

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 689 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وحذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، في ظل تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مدينة غزة.

وأوضح المكتب في بيان صحافي، أن الاحتلال، رغم إعلانه السماح بإدخال الخيام ومستلزمات الإيواء، لم يُدخل سوى نحو 10 آلاف خيمة فقط، أي ما يعادل 4% من إجمالي الاحتياج البالغ 250 ألف خيمة وكرفان، وهو ما يعكس "حجم التلاعب والمماطلة" في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الطواقم الميدانية لا تزال عاجزة عن انتشال مئات الجثامين العالقة تحت الأنقاض بسبب استمرار القصف المباشر وغياب الإمكانيات اللازمة، وسط مخاوف من توغّل قوات الاحتلال في المدينة.

وأضاف أن هناك مفقودين ومصابين وشهداء في أحياء الزيتون والصبرة لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم. وأوضح أن المدنيين لا يجدون أي منطقة آمنة، سواء في شمال أو جنوب القطاع، حيث يستهدفهم القصف في منازلهم ومراكز إيوائهم وحتى في خيام نزوحهم.



وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة كحيل في منطقة الكرامة شمال غربي غزة.

واغتالت قوات الاحتلال خمسة من عناصر تأمين المساعدات وأصابت آخرين، عقب استهدافهم بالطيران الحربي قرب كيسوفيم شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقت شهيدة وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة نازحين خلف مسجد مطر بمنطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما واصلت آليات الاحتلال إطلاق النار تجاه محيط مدينة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس.

وألقى طيران الاحتلال المسير من نوع "كواد كوبتر" قنابل على المنازل في جباليا النزلة ومنطقة الصفطاوي شمال غزة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة عدد من المواطنين في قصف مدفعية الاحتلال منزلًا لعائلة "الدريملي" قرب مسجد عبدالله عزام، في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفجّر الاحتلال روبوتات مفخخة جنوب وشرق حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وفي جباليا النزلة ومنطقة الزرقاء، وبمنطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

ونسف الاحتلال عددًا من المباني السكنية في منطقة الزرقا وجباليا البلد والنزلة شمالي قطاع غزة.

وواصل الاحتلال عمليات نسف لمباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع غارات جوية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين