الرئيس الأيرلندي: الإبادة في غزة فترة مأساوية في تاريخ العالم

وصف الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغينز، الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بأنها "فترة مأساوية من تاريخ العالم وتهديد مباشر للديمقراطية"، وذلك في ظل موجة إدانات غربية وعالمية لإسرائيل، خاصة بعد إعلان الأمم المتحدة حالة المجاعة رسميًا في مدينة غزة.

وفي مقابلة مع الإذاعة الأيرلندية، شدد هيغينز على أن إسرائيل تسعى إلى قطع الصلة بين الضفة الغربية وغزة، محذرا من أن "عالم اللامساءلة هو أخطر تهديد للديمقراطية".

وشدد هيغينز على ضرورة التأكيد العالمي على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل الإبادة الجماعية التي أقر بأن إسرائيل ترتكبها في غزة.

كما دعا إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من أجل تشكيل قوة تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حتى في حال استخدام مجلس الأمن الفيتو.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين على إعلان الأمم المتحدة المجاعة في قطاع غزة، في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الكارثة كان يمكن تجنبها لولا “العرقلة الإسرائيلية الممنهجة”.

ويستند إعلان الأمم المتحدة إلى تقرير منظمة “التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي” (IPC) التي تعمل من قبل الأمم المتحدة من أجل تعزيز تحليل الأمن الغذائي والتغذية لاتخاذ قرارات مستنيرة، اليوم الجمعة، عن “أسوأ سيناريو محتمل للمجاعة في قطاع غزة”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 62 ألف شهيد، وزهاء 157 ألف مصابا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين