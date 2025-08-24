8 شهداء متأثرين بسوء التغذية الناجم عن التجويع الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة متأثرين بسوء التغذية الناجم عن سياسة التجويع الإسرائيلي، فيما ارتفع عدد ضحايا الإبادة الجماعية المتواصلة ارتفعت إلى زهاء 220,640 شهيداً وجريحاً.

أفادت الصحة الفلسطينية بأن من بين ضحايا التجويع الإسرائيلي الثمانية الذين قضوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، طفلا، ليرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 289 شهيدا، من بينهم 115 طفلا.

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

وأعلن مرصد عالمي للجوع، يوم الجمعة الماضي، أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني رسميا من مجاعة من المرجح أن يتسع نطاقها، في تقييم من شأنه أن يزيد الضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، إن 514 ألفا تقريبا، أي ما يقرب من ربع سكان قطاع غزة، يعانون من المجاعة الشديدة وإن من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 641 ألفا بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين