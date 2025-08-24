مجازر متواصلة ونسف للمنازل.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 688

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 688 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ أكثر من 70 شهيدًا، و320 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 16 شهيدًا و 111 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,076 شهيدًا وأكثر من 15,308 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنّ مستشفيات قطاع غزة، سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 281 حالة وفاة، من ضمنهم 114 طفلًا.

وذكرت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,778 شهيدًا و 45,632 إصابة، منوهةً إلى أنه تم اضافة عدد 298 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,622 شهيدًا و 157,673 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

أكدت مصادر طبية استشهاد العديد من المواطنين وإصابة العشرات جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

واستشهد مواطن برصاص قوات جيش الاحتلال قرب محور "نتساريم" وسط قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال وشرق وجنوب مدينة غزة.

وواصل جيش الاحتلال نسف منازل وتفجير روبوتات مفخخة في جباليا البلد شمال غزة.

واستشهد طفل جراء قصف طيران الاحتلال لبناية سكنية في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وشن طائرات الاحتلال الحربية غارة جنوب مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وشن طيران الاحتلال الحربي غارة على المناطق الجنوبية لحي الصبرة بمدينة غزة

ونسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية في منطقة الزرقا شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمبان السكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومخيم جباليا ومنطقة جباليا النزلة، ومخيم البريج شمالي ووسط القطاع.

وأصيب مواطن بقصف الاحتلال محيط مفترق الغفري في شارع الجلاء، بمدينة غزة.

سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على منزل قرب مفترق "بالميرا" في حي الرمال، غرب مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين