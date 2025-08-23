عقيلة أردوغان لنظيرتها الأمريكية: أطفال غزة ليسوا أقل شأناً من أطفال أوكرانيا

دعت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان نظيرتها الأميركية ميلانيا ترامب لإظهار الحرص والتعاطف تجاه الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، كما فعلت حيال أطفال أوكرانيا.

وقالت أمينة أردوغان -في رسالتها لميلانيا ترامب- إنها لمست فيها أنها "تملك ضميرا حساسا تجاه القضايا الراهنة، وأنها رأت انعكاس هذا الحس الإنساني أيضا في الرسالة التي وجهتها ميلانيا ترامب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا".

وجاء في الرسالة "كما ذكرتم في رسالتكم (إلى بوتين)، حق الأطفال في النمو في بيئة آمنة مليئة بالمحبة هو حق عالمي غير قابل للنقاش"، مؤكدة أن هذا الحق ليس امتيازا خاصا بجغرافيا، أو عرق، أو هوية إثنية، أو جماعة دينية، أو أيديولوجية معينة.

وتابعت قائلة "إني على يقين بأن هذه الحساسية الإنسانية التي أبديتموها تجاه 648 طفلا أوكرانيا قُتلوا في الحرب، ستظهرونها بشكل أقوى أيضا من أجل غزة، حيث قُتل بوحشية خلال عامين 62 ألف مدني بريء، بينهم 18 ألف طفل".

وأكدت أمينة أردوغان -في رسالتها- أن غزة تشهد أبشع أنواع الظلم وأفظع إبادة جماعية عرفها التاريخ الحديث، مضيفة أن الأطفال الذين خُنقت ضحكاتهم ليسوا فقط أطفال أوكرانيا، بل إن أطفال فلسطين يستحقون البهجة نفسها، والحرية نفسها، والمستقبل الكريم نفسه.

ودعتها إلى توجيه نداء قوي إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، لوقف الكارثة الإنسانية في غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62622 شهيدا و157673 مصابا فلسطينيا، وما يزيد على 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة متعمدة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفلا.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، عمد الاحتلال الإسرائيلي -وبدعم أميركي مطلق- إلى تجويع سكان قطاع غزة بمنعه دخول أي مساعدات إنسانية للقطاع، وتسمح بدخول كميات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.

