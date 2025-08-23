مجمع الشفاء الطبي: ثلث المواليد يولدون بأوزان أقل من 2.5 كجم

أفاد رئيس قسم التغذية في مجمع الشفاء الطبي بغزة، محمد كحيل، بأن المجمع الطبي يسجّل أكثر من 800 حالة سوء تغذية، بينهم ثلث الحالات خطيرة و13 مهددة بالوفاة المباشرة.

وقال "كحيل" في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن نفاد التغذية الوريدية والأنبوبية كليًا وغياب البدائل يزيد خطورة المرضى بعد العمليات الجراحية.

ونبه إلى أن أكثر من 110 أطفال يعانون من سوء التغذية. لافتًا النظر إلى أن ثلث المواليد يولدون بأوزان أقل من 2.5 كيلوغرام مقارنة بـ 2–5% قبل الحرب.

ونوه إلى أن "النساء الحوامل والمرضعات يعانين من فقر دم ونقص حاد في المعادن والفيتامينات، ما يرفع خطر الولادة المبكرة ونقص وزن المواليد".

ولفت رئيس قسم التغذية في "الشفاء" النظر إلى أن كبار السن ومرضى الفشل الكلوي والجلطات بحاجة لأنظمة غذائية خاصة غير متوفرة، ما يضاعف المخاطر الصحية.

وذكر أن غياب البروتينات الحيوانية (اللحوم، الأجبان، الأسماك، البيض) إضافة إلى الخضار والفواكه الطازجة يفاقم الأزمة. مبينًا أن الاعتماد على وجبات الأهالي وبعض المعلبات البسيطة "غير كافٍ، ويؤخر الشفاء ويعرّض المرضى للالتهابات".

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 حالات وفاة نتيجة سوء التغذية الناجم عن التجويع الإسرائيلي الممنهج، ليرتفع عدد الضحايا إلى 281 شخصًا، بينهم 114 طفلاً.

وكانت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (آي بي سي)، أكدت في تقرير وجود المجاعة في محافظة غزة، وتوقعت أن تمتد إلى محافظتي دير البلح وخانيونس وسط وجنوب القطاع بنهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين