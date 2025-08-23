الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي

فلسطين أون لاين

23 اغسطس 2025 . الساعة 17:09 بتوقيت القدس
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن أكثر من 15 ألفا و600 شخص في غزة، بينهم 3 آلاف و800 طفل، بحاجة إلى إجلاء طبي لتلقي رعاية خاصة.

جاء ذلك في منشور له عبر منصة شركة "إكس" الأميركية، اليوم السبت، حيث تطرق إلى الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع إسرائيلية متواصلة.

ووجّه غيبريسوس شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها لعمليات إجلاء الحالات الحرجة. وأضاف: "ما يزال أكثر من 15 ألفا و600 مريض، بينهم 3 آلاف و800 طفل، بحاجة إلى رعاية خاصة".

ودعا إلى زيادة عمليات الإجلاء من غزة وإلى المزيد من الدول، وتسهيل وصول المساعدات من أجل إنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية المنقذة للحياة. كما جدد غيبريسوس دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و622 شهيد، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين
