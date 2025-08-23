"نصفهم من الأطفال".. 12 شهيدًا وإصابات في مجزرةٍ دامية شمال غرب خانيونس

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، مجزرة جديدة بعد استهداف خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غرب خانيونس، ما أسفر عن ارتقاء 12 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق ما أفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر الطبي.

وأعلن مستشفى ناصر الطبي عن استشهاد 12 مواطنًا جراء قصف مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة أصداء بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

والشهداء هم: الطفل عوض حمدان فوجو (13 عامًا)، الطفل عبد الله حمدان فوجو (10 أعوام)، الطفلة سجود جميل شلوف (10 أعوام)، الطفل أردوغان زياد الكتناني (8 أعوام)، الطفلة جوري إيهاب خالد قلة (7 أعوام)، الطفلة ذهب سامي قشطة (6 أشهر)، زينب عطيوي شلوف، سوزان عودة حسين، سوسن جميل شلوف، عبد الرؤوف منير أبو صقر، يوسف جميل مطر، محمد يوسف مطر.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة 62 ألفا و263 شهيدًا، و157 ألفا و365 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 273 شخصا، بينهم 112 طفلا.





المصدر / فلسطين أون لاين