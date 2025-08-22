القسام تعلن إصابة جندي إسرائيلي بجروح قاتلة.. وسرايا القدس تدكُّ آليات الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الجمعة، استهداف أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى إصابته إصابة قاتلة،

وقالت القسام في بيان نشرته عبر منصة تلغرام، إن "مجاهدونا استهدفوا جنديًا إسرائيليا بالرشاشات بعد خروجه من دبابة ميركافاه وأصابوه إصابة قاتلة، ورصدوا هبوط مروحي للإخلاء قرب مسجد بدر جنوب حي الزيتون بتاريخ 18-08-2025".

في السياق نفسه، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت الخميس آليات إسرائيلية في محيط صالة المهند بمنطقة السطر الغربي شمال خان يونس، ضمن ردود فصائل المقاومة على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 22 شهراً، والذي يشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

وتفرض إسرائيل رقابة عسكرية صارمة على إعلامها بشأن الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات المقاومة، فيما تشير بيانات الجيش الإسرائيلي إلى مقتل 898 جنديًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 454 في المعارك البرية بقطاع غزة، وإصابة نحو 6,196 آخرين، منهم 2,874 بالمعارك البرية.