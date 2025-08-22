حماس: تصريحات كاتس اعتراف رسميّ بارتكاب جريمة ترقى إلى التَّطهير

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، كاتس، حول هدف العملية العسكرية في مدينة غزة باستخدام القوة النارية المكثفة، تمثل اعترافًا رسميًا بارتكاب جريمة ترقى إلى التطهير العرقي والتهجير القسري بحق نحو مليون نسمة في المدينة.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن مدينة غزة تتعرض منذ أيام لعمليات تدمير ممنهج ومجازر بشعة بحق المدنيين الأبرياء، نتيجة القصف الجوي والمدفعي المكثف على الأحياء السكنية، معتبرة أن ذلك يمثل ترجمة عملية لتصريحات وخطط قادة الاحتلال المجرمين.

وأضاف البيان أن الحالة الإنسانية في غزة تتفاقم بفعل الحصار واستخدام التجويع كسلاح، بالإضافة إلى استهداف المراكز الصحية والإنسانية والإغاثية وتدمير المرافق الحيوية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تعكس سياسة ممنهجة لتدمير حياة الفلسطينيين وتهجيرهم من مدينتهم.

وتساءلت الحركة عن صمت المجتمع الدولي أمام ما وصفته بجرائم الحرب والإبادة العلنية التي تُرتكب بالصوت والصورة، واعتبرت أن القوانين الدولية لم تتمكن من مساءلة قادة الاحتلال عن جرائمهم بحق الإنسانية.

ودعت حركة حماس جماهير الأمة العربية والإسلامية، والأحرار حول العالم، إلى تكثيف التضامن مع شعب فلسطين في قطاع غزة، وشكل أكبر موجات ضغط لوقف العدوان وجرائم الإبادة والتهجير التي يواصل الاحتلال تنفيذها منذ أكثر من 22 شهرًا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه صادق على خطط الجيش لاحتلال مدينة غزة تتضمن إطلاقا كثيفا للنار وتهجيرا للسكان"، ملوحا بتحويل المدينة إلى مصير مشابه لرفح وبيت حانون اللتين دمرهما الجيش خلال الأشهر الماضية.

وقال كاتس في بيان: "وافقنا أمس على خطط الجيش الإسرائيلي لهزيمة حماس في غزة بإطلاق نار كثيف وإجلاء السكان، والمناورات"، معترفا رسميا باستخدام سياسة الأرض المحروقة ضد مدينة يسكنها أكثر من مليون فلسطيني.