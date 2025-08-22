إقالة 15 ضابطًا بسلاح "الجو الإسرائيلي" طالبوا بإنهاء الحرب على غزَّة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال فصل 15 ضابطًا بسلاح الجو على خلفية توقيعهم عريضة تدعو إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين".

وذكرت الصحيفة أنه كان من المفترض أن يشارك بعض هؤلاء الضباط في الهجوم على إيران، لكنهم لم يُستدعوا لخدمة الاحتياط بسبب توقيعاتهم.

وأشارت إلى أن الضباط قدموا التماسا إلى المحكمة العليا مطالبين الجيش بتغيير قراره وإعادتهم إلى الخدمة.

وذكرت الصحيفة، أنَّ الضباط من أطقم جوية برتبة رائد إلى لواء، ويخدمون في الاحتياط بمناصب مختلفة في سلاح الجو، وجميعهم خدموا بالاحتياط حتى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق المصدر.

وأضافت الصحيفة أن أعلاهم رتبة لواء يخدم في مدرسة طيران، أوقف عن الخدمة الاحتياطية حتى إشعار آخر.

وأوضحت أنه انضم إلى الالتماس 17 جنديا احتياطيا آخر من سلاح الجو وقّعوا العريضة وتم إيقافهم مؤقتا عن الخدمة، وأعيد بعضهم بعد أن وافقوا على طلب بإزالة توقيعاتهم.

وورد في الالتماس أن الضباط فصلوا وأوقفوا عن العمل الاحتياطي دون جلسة استماع ودون منطق وبطريقة جماعية وتعسفية، في انتهاك لأحكام القانون والقانون الإداري.

وخلال الشهور الماضية، تصاعدت أزمة الاحتجاجات في صفوف العسكريين الإسرائيليين، رفضًا لاستمرار الحرب وعدم إبرام صفقة تبادل تعيد الأسرى.

