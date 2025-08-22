20 شهيدًا وإصابات.. الاحتلال يرتكب مجزرتين داميتين في مدينة غزَّة

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة، مجزرةً دامية عقب قصفه مدرسةً تؤوي نازحين شرقي حي الشيخ رضوان، شمال مدينة غزَّة، ومنزلًا يؤوي نازحين غربي المدينة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 12 شهيدًا وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال ساحة مدرسة عمرو بن العاص شرق حي الشيخ رضوان بغزة.

وفي مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ارتقى 8 شهداء بقصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الأسود.

ومنذ ساعات الصباح، يواصل جيش الاحتلال عدوانه العنيف على شمال وشرق مدينة غزة، تضمنت عمليات نسف للمباني السكنية شرق جباليا البلد، تزامنًا مع قصف مدفعي وجوي متواصل يطال أحياء متفرقة من المنطقة.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و192 شهيدًا و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.





المصدر / فلسطين أون لاين