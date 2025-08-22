الفصائل الفلسطينية في لبنان تكشف تفاصيلَ ما حدث في "برج البراجنة" وتؤكد: سلاحُنا باقٍ ما بقيَ الاحتلال

أكدت الفصائل الفلسطينية في لبنان أن ما جرى في مخيم برج البراجنة للاجئين من عملية تسليم للسلاح هو شأن تنظيمي يخص حركة "فتح" ولا علاقة له بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات.

وقالت الفصائل في بيان، أمس الخميس، "تداولت بعض الجهات الإعلامية أخبارا عن نوايا لتسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وخاصة في مخيم برج البراجنة"، مبينة "يهمنا نحن الفصائل الفلسطينية في لبنان أن نؤكد بشكل قاطع أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة".

وأضافت، "نؤكد حرصنا الدائم على أمن واستقرار مخيماتنا وجوارها، ونشدد على التزامها الكامل بالقوانين اللبنانية واحترامنا لسيادة الدولة ومؤسساتها، مع الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وأوضحت أن "السلاح لم ولن يكون إلا سلاحا مرتبطا بحق العودة وبالقضية الفلسطينية العادلة، وهو باق ما بقي الاحتلال جاثما على أرض فلسطين، ولن يستخدم إلا في إطار مواجهة العدو الصهيوني حتى يتحقق لشعبنا حقه في العودة والحرية وإقامة دولته المستقلة على أرضه".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني، البدء بسلم سلاح الفصائل الفلسطينية داخل مخيم برج البراجنة الواقع في ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك في إطار تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة.

وذكرت وكالات أنباء، أن آليات عسكرية تابعة للجيش اللبناني ترافقها عناصر من الاستخبارات، دخلت مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية وبدأت عملية تسلم السلاح من الفصائل الفلسطينية، حيث شوهدت شاحنة صغيرة قيل إنها تحمل أسلحة.

المصدر / وكالات