يضم 200 عائلة... الاحتلال يدمر بـ 3 صواريخ مخيماً لإيواء النازحين في دير البلح

متابعة/ فلسطين أون لاين

دمر الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، مخيماً لإيواء النازحين الفلسطينيين في دير البلح وسط قطاع غزة بعد توجيه إنذار عاجل بإخلائه.

وأفادت مصادر محلية نقلًا عن شهود عيان، أن ثلاث صواريخ من طائرات حربية إسرائيلية دمرت مخيم "المناصرة"، الذي يضم نحو 200 عائلة نازحة، بالقرب من كلية الدعوة ومحيط مستشفى شهداء الأقصى.

وذكر الشهود أن الإنذار الفوري بالإخلاء، الذي وصل عبر مكالمات هاتفية من الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، أثار حالة واسعة من الهلع بين العائلات النازحة. وقد دمرت الغارات خيام وممتلكات السكان بشكل كامل، ما ترك نحو 200 عائلة في العراء بلا مأوى.



وفي سياق متصل، أفاد مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى بوصول عدد من المصابين بجراح طفيفة إلى متوسطة نتيجة القصف.

وتشهد مناطق مخيمات ومدينة دير البلح والمواصي غرب خان يونس ازدحاماً شديداً بالنازحين القادمين من مدينة غزة وشمال القطاع، بعد توجيهات الجيش الإسرائيلي للنزوح جنوباً، مدعياً أنها "مناطق آمنة"، رغم استمرار القصف في معظم مناطق القطاع.

وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكاب ما وصفته تقارير فلسطينية وإقليمية بإبادة جماعية في غزة، خلّفت حتى الأربعاء 62 ألفاً و122 aid]Wh ، و156 ألفاً و758 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، بينما أدت المجاعة إلى وفاة 269 شخصاً بينهم 112 طفلاً.







