مدير "الشفاء" لـ"فلسطين": التهديد باحتلال مدينة غزة وصفة أخرى لإبادة أمام العالم

غزة/ نبيل سنونو:

حذر مدير مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبو سلمية، من أن التهديد الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة يمثل وصفة أخرى لإبادة جماعية ومجزرة سترتكب بحق الأهالي أمام مرأى العالم، مع "شبه انهيار المنظومة الصحية".

وقال أبو سلمية لصحيفة "فلسطين" أمس: إن احتلال مدينة غزة "سيكون كارثة إنسانية وصحية على أهالي مدينة غزة وسيكون هناك الآلاف من الضحايا الذين لا نستطيع تقديم الخدمة لهم من الجرحى ومرضى سوء التغذية والمرضى المزمنين ومرضى السرطان وغسيل الكلى".

وتابع: "التهديد باحتلال مدينة غزة يعني أن آلاف الناس سيموتون تحت هذه الضربات والقصف الكبير"، مشيرا إلى وجود أكثر من مليون و200 ألف مواطن في وسط وغرب مدينة غزة المكتظة تماما بالسكان.

ونبه إلى أن الجرحى والمرضى "سيكونون في مهب الريح وحياتهم ستكون على المحك بشكل كبير جدا (...) حتى الناس لا تستطيع التحرك في هذه الأعداد الكبيرة وهناك من المرضى والجرحى ممن يسكن الخيام لا يمكنهم التحرك إلى جنوب قطاع غزة".

وأوضح أن المستشفيات في غزة تعمل بما تصل نسبته إلى 300% من قدرتها الاستيعابية، والمرضى يعانون بشكل كبير "لذلك فإن اجتياح مدينة غزة سيكون أكبر جريمة إنسانية ترتكب بحق أهالي المدينة في العصر الحديث على مرأى ومسمع من العالم".

وذكر أن في مجمع الشفاء الطبي 600 مريض في أقسام العناية المركزة والحضانات وغسيل الكلى ومنهم مرضى شلل رباعي، بالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال استيعاب هذا العدد الكبير من المرضى والجرحى داخل مستشفيات مدينة غزة.

وأكد أن مستشفيات الشهيد عبد العزيز الرنتيسي والقدس وأصدقاء المريض والخدمة العامة والصحابة والأهلي العربي "المعمداني" ممتلئة تماما عن بكرة أبيها ولا يوجد أي متسع لتفريغها داخل مدينة غزة ولا حتى في جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن مستشفيي ناصر في خانيونس وشهداء الأقصى في دير البلح ممتلئان أيضا بالجرحى والمرضى وكذلك حال المستشفيات الميدانية.

وذكر أبو سلمية أن ذلك يأتي في ظل شح كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية وصل إلى 55%-60%، ومن ذلك المضادات الحيوية وأدوية التخدير ومثبتات الكسور والشاش المعقم وأدوية السرطانات وتلك المخصصة لعلاج الشلل الرخوي الذي ينتشر في قطاع غزة بشكل كبير وأسفر عن وفيات، وكذلك أدوية سوء التغذية.

وأشار مدير "الشفاء" إلى انتشار كبير لبكتيريا داخل المستشفيات وهي مقاومة للمضادات الحيوية وتخلف التهابات شديدة في الجروح تؤدي إلى تعفنها وبتر الكثير من الأعضاء وربما إلى الوفاة لو حدث تسمم دموي عند المريض.

ويأتي التهديد الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة في وقت يواصل فيه الوسطاء (مصر وقطر إضافة إلى الولايات المتحدة) الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار وتبادل أسرى في قطاع غزة، عقب تقديم مقترح جديد وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس الاثنين ولم ترد عليه سلطات الاحتلال حتى الآن.

وانقلب الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 18 مارس/آذار، ليستأنف حرب الإبادة الجماعية التي بدأها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 200 ألف غزي، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة.

وتعمد الاحتلال في خضم حرب الإبادة الجماعية على غزة، استهداف المستشفيات لاسيما مجمع الشفاء الطبي، الذي يعد أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين