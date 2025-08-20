الإعلام العبري يكشف تفاصيل محاولة أسر جنود قرب بيت حانون قبل يومين

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف موقع "واللا" العبري، نقلًا عن مسؤولين في قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مجموعة من مقاتلي حركة حماس حاولت تنفيذ عملية أسر جنود قرب بيت حانون شمال قطاع غزة قبل يومين، في هجوم لم يُعلن عنه سابقًا.

وذكر التقرير أن المجموعة ضمّت ثمانية مسلحين، وأن جرأتهم في مهاجمة القوات الإسرائيلية ومحاولة أسر الجنود "زادت جرأة بشكل واضح"، وفق المصادر العسكرية الإسرائيلية.

أما العملية الثانية، التي نفّذتها القسام صباح اليوم الأربعاء في خان يونس جنوب القطاع، فقد خرجت الخلية المقاتلة من فتحة نفق قرب موقع للجيش الإسرائيلي ، فيما أصيب ثلاثة جنود، أحدهم إصابته خطيرة. واستخدم المقاومون بنية تحتية لأنفاق لم تُكتشف بعد، ما يشير إلى صعوبة كشف التسللات المبكرة وأن المنطقة كانت تُعتبر مطهّرة من الأنفاق.

وقالت مصدر عسكري: "نتائج هذا الهجوم مثيرة للقلق الشديد، فهذه ليست حادثة معزولة. هناك حادثة مماثلة لم يُكشف عنها وقعت قبل يومين في بيت حانون تحت قيادة الفرقة 99 - قُتل فيها ثمانية مسلحين في محاولة لمهاجمة قوات اللواء الشمالي. في هذه الحالة أيضا، يُقدر أنهم حاولوا استغلال فرصة عملياتية واختطاف جنود. لقد ازدادت حماس جرأة".

علاوة على ذلك، قال ضابط مُلِمٌّ بالوضع لـ"واللا": "لا يُفترض بدبابة أن تدهس إرهابيين كما في هذه الحالة. لا يُفترض بدبابة أن تدهس إرهابيين على مسافة صفر، وإذا حدث ذلك - كما حدث اليوم - فهذا يعني أن التشكيلات المعنية بالمهمة قد انهارت".

وأردف: "آخر مرة دهست فيها دبابة مسلحين كانت في 7 أكتوبر. وهذا يُشير إلى الكثير. لا يستطيع الجيش الإسرائيلي الادعاء بأنه يُناور، بينما في الواقع، تنتظر قواته الأوامر وتُنفّذ مهام مناورة لاحتلال مدينة غزة. حتى ذلك الحين، ستحاول حماس إيجاد نقاط ضعف في سلوك قوات الجيش الإسرائيلي على الأرض".

وفي وقت لاحق، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ عملية نوعية ضد جنود الاحتلال في موقع عسكري جنوب شرق مدينة خانيونس.

ووفق بيان القسام، فقد نفذ العملية فصيل مشاة مسلح بالكامل، مستهدفًا دبابات من طراز "ميركافا 4" باستخدام عبوات "شواظ"، وعبوات فدائية، بالإضافة إلى قذائف "الياسين 105".

وشملت العملية استهداف منازل يتحصن فيها الجنود بإطلاق ستة قذائف مضادة للتحصينات، قبل اقتحام المقاومين لتلك المنازل وتنفيذ عمليات قتل للجنود من مسافة صفر باستخدام الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.