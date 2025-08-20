قوةٌ قسَّامية تُغير على موقعٍ لجنود الاحتلال جنوب خانيونس وهذه تفاصيل الحدث

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تفاصيل حدثٍ "غير عادي" تمكنت خلاله من الإغارة على موقع مستحدث لجنود الاحتلال جنوب شرق خانيونس جنوب القطاع، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسَّام في بلاغ عسكري، اليوم الأربعاء، إنَّ المجاهدين تمكنوا من الإغارة على موقع مستحدث للعدو جنوب شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع بقوة قسامية قوامها فصيل مشاة.

وأوضحت، أنَّ مجاهدي القسام اقتحموا الموقع واستهدفوا عددًا من دبابات الحراسة من نوع "ميركفاه4" بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين105".

كما استهدف مجاهدو القسام عددًا من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال لتثبيتها بـ 6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة.

وأشارت إلى أنَّ عددًا من المجاهدين اقتحموا المنازل وأجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.

وتمكن مجاهدو القسام أيضاً من قنص قائد دبابة "ميركفاه 4" وإصابته إصابة قاتلة، ودك مجاهدونا المواقع المحيطة لمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع النجدات.

وذكرت، القسَّام أنَّه تم دك موقع العملية بعدد من قذائف الهاون لتأمين انسحاب المجاهدين من المكان، وفور وصول قوة الإنقاذ قام أحد الاستشهاديين بتفجير نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح.

وأكدت القسام أن الهجوم استمرَّ لعدة ساعات، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وصباح اليوم، كشفت وسائل الإعلام العبري، عن وقوع جنود الاحتلال في كمين محكم في رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر موقع حدشوت بزمان العبري، أنَّ نقطة تمركز للواء كفير في رفح تعرضت لهجوم من عدة مقاومين، فيما تقوم مروحيات تقوم بإجلاء جنود مصابين من المكان.

وأشار إلى أنه حتى اللحظة، تم إخلاء جندي في حالة خطيرة وجنديين آخرين حالتهما بين الطفيفة والمتوسطة في هجوم مزدوج شنّه مسلحون على متراس الفريق القتالي 900 التابع لجيش الاحتلال.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

المصدر / فلسطين أون لاين