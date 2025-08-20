فلسطين أون لاين

20 اغسطس 2025 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
المنظمات الأهلية: قرارات الإخلاء الجديدة خطرة في ظل غياب أي مكان آمن في غزة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إنَّ قرارات الإخلاء الجديدة خطرة في ظل غياب أي مكان آمن بقطاع غزة.

وأكد الشوا في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه لم تدخل خيام إلى القطاع ولا مستشفيات ميدانية كما يزعم الاحتلال.

وفي تصريحات سابقة، أشار الشوا إلى أن قطاع غزة يمر بالمرحلة الأخطر من مراحل العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في ظل التهديدات التي يطلقها الاحتلال باجتياح واحتلال ما تبقى من مدينة غزة، وفرض النزوح القسري.

وحذَّر من أن أي نزوح سيشكل خطورة بالغة على حياة المدنيين، حيث إن هناك آلاف الأسر والمرضى والجرحى وذوي الإعاقة والنساء الأرامل وغيرهم لا يستطيعون النزوح، ويصرون على البقاء في أماكنهم؛ مما يشكل خطرا بالغا على حياتهم في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة.

وطالب الشوا الجهات الدولية المعنية بوقف المخططات الإسرائيلية وعدم السماح للاحتلال بعملية التوغل واجتياح ما تبقى من غزة، مؤكدًا أن ما تبقى من إمكانيات هو قليل أمام الاحتياجات الكبيرة والمتراكمة للمدنيين.   

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و64 شهيدا، و156 ألفا و573 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصا، بينهم 112 طفلا.

 

